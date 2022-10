'Deixem o Nordeste Votar': internautas se mobilizam contra ações da PRF

Eleitores registraram as ações de policiais fazendo blitz e entrando nos ônibus (foto: Reprodução/ Redes Sociais ) "Deixem o Nordeste Votar". A frase está nos assuntos mais falados do Twitter na tarde deste domingo (30/10), após as operações policiais que estão sendo feitas em cidades da Região Nordeste do país. As ações acontecem mesmo depois da proibição de qualquer operação que influencie o transporte público de eleitores, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, na noite deste sábado (29/10).





Vídeos de pessoas no Nordeste denunciando que não estão chegando aos locais de votações por conta de ações da PRF começam a circular nas redes sociais. #Eleicoes2022



A tag DEIXEM O NORDESTE VOTAR está sendo levantada no Twitter. pic.twitter.com/XlFLZyL4As %u2014 Tracklist (@tracklist) October 30, 2022

Entre as cidades que mais receberam denúncias, estão Sergipe, Guaranhuns, coincidentemente cidade natal do candidato à presidência Lula (PT), e Cuité. O Senador Humberto Costa (PT-PE), publicou uma série de vídeos para denunciar as operações.

Segundo site O Antagonista, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques assinou um despacho às 2h43 deste domingo, afirmando que "manteria todas as atuações da corporação durante o segundo turno das eleições que não entrassem em conflito com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)".