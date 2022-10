'Se for vítima de crime, faça o L', diz perfil ligado à PM em Sabará

Uma das postagens contra a eleição de Lula para a presidência da República (foto: Reprodução/redes sociais )

Um perfil no Instagram com informações de operações da Companhia Tático Móvel da Polícia Militar, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fez diversas publicações no Instagram criticando a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República. A página deu a entender que a corporação não vai agir se um eleitor do Partido dos Trabalhadores for vítima de crimes.“Não abaixaremos a cabeça para o mal! O bem jamais sucumbirá! Quando você eleitor do PT precisar, for vítima de crime, se sentir desamparado, faça o L com a mãozinha e seus problemas serão resolvidos!”, diz o texto.Na descrição, há a observação de que não se trata de um perfil oficial da Polícia Militar. Ele seria usado para postagens de apreensões e prisões feitas em Sabará. Há ainda outros vídeos de pessoas comemorando a vitória de Lula.Em nota, o governo de Minas informou que “o perfil mencionado é de cunho privado e não reflete posição oficial de Estado”. “Reforçamos que a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é pautada por princípios éticos, baseados em posturas e estratégias que garantam a segurança de todos os cidadãos mineiros, sem quaisquer distinções”.



A reportagem do Estado de Minas também procurou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em busca de um posicionamento para o episódio, mas ainda não obteve retorno. Assim que a PMMG responder, esta matéria será atualizada com a versão da corporação.





Resultado da eleição

Lula foi eleito presidente do Brasil ao receber 50,9% dos votos válidos no 2º turno, nesse domingo (30/10). Em números totais, contou com a preferência de 60.345.999 pessoas. Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição, recebeu 58.206.354 votos, correspondente a 49,1%.