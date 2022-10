Felipe Neto sobre os sigilos de Bolsonaro: 'Proponho chá de revelação'

Felipe Neto é apoiador do presidente eleito Lula (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)

O youtuber Felipe Neto usou as redes sociais, nesta segunda-feira (31/10), para ironizar a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) em segundo turno. No post, o influenciador sugeriu fazer um chá revelação dos sigilos impostos pelo chefe do Executivo federal.