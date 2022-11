Gaviões da Fiel furam bloqueio de bolsonaristas a caminho do Rio

A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, está a caminho do Rio de Janeiro, onde o clube enfrenta o Flamengo, nesta quarta-feira (2/11), pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, se encontrou com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que bloquearam diversos pontos da Via Dutra - rodovia que interliga São Paulo ao estado fluminense. Os torcedores desceram do ônibus e desobstruiram a estrada.

No vídeo divulgado, um homem mostra os dois sentidos da via e afirma que liberaram as vias barradas por bolsonaristas, que não aceitaram o resultado da eleição, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito próximo presidente.“Aí ó, pode obstruir a via do lado de lá. Aqui já tiramos. Aqui não! Bolsominion do lado de lá, e a gente de cá, tudo pacífico. A via não vai obstruir, não. Tirou os caminhões, as carretas, todo mundo indo embora na paz”, diz.