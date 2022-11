Em vigília, bolsonaristas se deitam na BR-040 e intimidam caminhoneiros

Leia também: Vai viajar no feriado? Veja estradas bloqueadas em Minas



Manifestantes bolsonaristas se deitaram na BR-040, na altura do km 794, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, para impedir que motoristas de caminhão que não querem participar do protesto contra a eleiçao de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sigam viagem nesta terça-feira (1°/11).









Agentes das forças de seguranças relataram ao Estado de Minas que, além de se deitarem na BR, os manifestantes vêm intimidando os caminhoneiros ao longo de todo o dia.



"Muitos caminhoneiros estão com medo. Então, eles não tentam forçar a passagem. A situação está difícil de controlar. A maioria está parada contra a própria vontade. Muitos estão aqui há horas e, quando tentam sair, são impedidos", afirma uma autoridade policial ouvida pelo EM, que preferiu não se identificar.





Diego Guimarães, de 36 anos, é um dos motoristas em "paralisação forçada". Ele conta que trafegava de Três Rios a Juiz de Fora para entregar uma mudança residencial, é um dos que não tinha intenção de parar no km 794 da rodovia.





Manifestantes bolsonaristas acreditam estar sob 'ameaça do comunismo' no Brasil e não aceitam o resultado das eleições presidenciais (foto: Bruno Barros/EM/D.A/Press)



Ao menos dez motoristas relataram à reportagem situação semelhantes. É o caso do caminhoneiro Jacson Pereira, de 42 anos, que vem de Antônio Carlos com destino a Juiz de Fora, também não conseguiu completar a viagem. "É um absurdo não deixar a gente passar. Tenho dois filhos recém-nascidos que estão em casa e dependem de mim. Eu vou tentar falar com eles [bolsonaristas] novamente daqui a pouco. Eu tenho que passar. Não posso ficar aqui", reclama Diego, pontuando que está no local desde às 18h.Ao menos dez motoristas relataram à reportagem situação semelhantes. É o caso do caminhoneiro Jacson Pereira, de 42 anos, que vem de Antônio Carlos com destino a Juiz de Fora, também não conseguiu completar a viagem.





Ele chegou à cidade nessa segunda-feira (31/10) e parou na altura do km 794, onde ocorre o protesto, para pernoitar no pátio de um estabelecimento comercial. Na manhã desta terça, não conseguiu deixar o local.





"Por volta de 6h30, eu procurei vários deles que protestavam e pedi que liberassem nossa saída, mas eles não nos deixaram sair", pondera.





'Fraude' e 'comunismo'

"Não podemos aceitar o comunismo no Brasil", enfatiza o caminhoneiro Robson Tavares de Jesus, de 47 anos, que reside em Juiz de Fora e decidiu aderir à paralisação na rodovia. "Não acredito no resultado das urnas. O Bolsonaro de longe é a melhor opção. Por isso estamos aqui. Estamos lutando pelo nosso país", avalia.





O caminhoneiro Roberto Santos, de 40 anos, que segue de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro, está desde ontem às margens da BR-040. "A paralisação é a única forma de mostrarmos nossa força. Não somos bobos. A gente sabe que houve fraude nas eleições, pois o lado da direita nas ruas é muito maior do que o lado do Lula", avalia.





Além dos caminhoneiros, apoiadores do presidente Bolsoanro vieram de carro até o ponto de manifestação na rodovia para aumentar a ofensiva. Uma delas é a engenheira de produção Tais Pinheiro Lucas, de 38 anos, que também reside em Juiz de Fora.





"Eu vim aqui hoje para dar força aos caminhoneiros e apoiar o presidente. Estou aqui pelas futuras gerações. O princípio básico [da manifestação] é que a gente não concorda com a soltura e a candidatura do Lula. Não concordamos com a eleição e aguardamos as averiguações para ver se houve algum tipo de fraude", destaca.