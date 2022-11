Bolsonaro sobre protestos: 'Métodos não podem ser os da esquerda'

Presidente falou pela primeira vez depois que foi derrotado nas urnas (foto: TV GLOBO/REPRODUÇÃO)





Bolsonaro falou que manifestações pacíficas são "bem-vindas", mas criticou "destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir".



Desde a noite de domingo (30/10), caminhoneiros e bolsonaristas fecham trechos de rodovias em todo o Brasil protestando contra o resultado das eleições.

Leia: Empresário morre ao bater caminhão contra bloqueio bolsonarista



“Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”, afirmou.



Em seguida, o presidente disse que a direita "surgiu de verdade em nosso país". "Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças em todo o Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso", seguiu.





Bolsonaristas tomam as estradas de todo Brasil contra a eleição de Lula. Pedidos antidemocráticos por um golpe de Estado do Exército para manter o candidato derrotado Bolsonaro no poder são um dos pilares do movimento.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 10h30 desta terça, havia 267 pontos de manifestação ativos nas rodovias federais em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal. São 42 pontos de concentração, 136 de interdição e 89 bloqueios.



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou na noite desta segunda-feira (31/10) que a PRF e PMs estaduais desobstruam todas as rodovias bloqueadas.