Indústrias: bloqueios nas estradas atrasam entrega de insumos a hospitais

Bloqueios acontecem desde a noite de domingo (30/10) após derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas (foto: Jair Amaral/EM/DAPress)

Contrastes para exames, reagentes e até oxigênio. Associações da indústria farmacêutica informaram, nesta terça-feira (1/11), que têm encontrado dificuldade para transportar insumos a hospitais e clínicas médicas. Conforme os grupos, o transtorno é causado pela interdição das rodovias pelo país por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).



De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), as manifestações colocam em risco o transporte de oxigênio medicinal. “Faz-se necessária a urgente liberação da circulação sem bloqueios no País para que tanto o oxigênio quanto os demais produtos essenciais à vida do brasileiro sigam chegando ao seu destino”.



Bloqueios

Desde a noite de domingo (30/10) há registro de bloqueios nas principais rodovias de todo o país. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até às 15h desta terça-feira, haviam 152 interdições e 67 bloqueios em 21 estados brasileiros. Isso porque eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda não aceitaram a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), protestam contra o resultado das eleições.



Apesar de o movimento de interdições em rodovias ter sido iniciado por caminhoneiros, nem todos os motoristas são favoráveis à manifestação. Outros trabalhadores estão sendo obrigados a ficar parados nas estradas, sob ameaças e condições precárias.

Zema envia forças de segurança

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) se pronunciaram mais cedo sobre os bloqueios em rodovias mineiras, realizadas por bolsonaristas que ainda não aceitaram o resultado das eleições de domingo (30/10). O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) se pronunciaram mais cedo sobre os bloqueios em rodovias mineiras, realizadas por bolsonaristas que ainda não aceitaram o resultado das eleições de domingo (30/10).



“Já solicitei às nossas forças de segurança que tomem as medidas necessárias para desobstruir qualquer via ou estrada que esteja interditada por manifestações. A eleição já acabou e agora nós temos que assegurar o direito de todos de ir e vir, e também que as mercadorias cheguem onde precisa para que não haja desabastecimento. Vamos cumprir a lei”, afirmou o governador via redes sociais.