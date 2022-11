Vídeo: caminhão tomba ao tentar jogar terra para bloquear rodovia

O caminhão tombou ao tentar jogar terra para barrar a passagem em um dos bloqueios em rodovias (foto: (Reprodução/Redes sociais))

Por: Daniela de Faria Diniz*

Um caminhão tombou após tentar jogar terra na estrada para bloquear a rodovia nesta terça-feira (1/11). Em vídeo, o veículo aparece caindo no acostamento de uma rodovia tomada por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que interditam o local. Pneus em chamas também são usados para impedir o tráfego.











Ao tentar despejar o conteúdo na estrada, a caçamba do veículo acabou saindo do eixo e fez com que o veículo caísse. Na filmagem, bolsonaristas gritam para alertar o motorista.





Os bloqueios em rodovias do Brasil começaram neste domingo (31/10) após a derrota de Jair Bolsonaro para o presidente eleito Lula (PT). Bolsonaristas pedem por "intervenção militar" e impedem o trânsito nas estradas do país. O petista venceu com 50,9% dos votos ante 49,1% de Bolsonaro.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Giovanna Fávero