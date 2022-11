Passageiros de ônibus sobre bloqueio bolsonarista: 'Aceita que dói menos'

Passageiros de ônibus reagem ao bloqueio de vias públicas feito por bolsonaristas em um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (1/11). O vídeo teria sido gravado em Belém do Pará, na Avenida Almirante Barroso.Leia: Galoucura fura bloqueio bolsonarista: 'Vamos passar, passando'

"Palhaçada… aceita, neném, que dói menos. Querem voltar o quê, a ditadura militar?", diz uma das mulheres no vídeo. Outra pessoa afirma: "Se fosse um professor, já tinham botado pra correr daí". Uma passageira também questiona: "esse povo não trabalha, não?"

Também é possível ouvir outra pessoa dizendo: "agora vai um pobre botar um pneu aí, se fosse pobre já tinha sido atropelado". Uma mulher afirma que "é só a burguesia, se tem pobre aí, é desinformado". Outra pessoa diz "eles não sabem o que é uma intervenção militar".

A reação do povo no busão indo trabalhar e vendo essa palhaçada pic.twitter.com/CnJZlgk59N %u2014 Tauat Resende (@heytauat) November 1, 2022

Desde a noite de domingo (30/10), caminhoneiros bolsonaristas fecham trechos de rodovias em todo o Brasil protestando contra o resultado das eleições, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República.

Pedidos antidemocráticos por um golpe de Estado do Exército para manter o candidato derrotado Bolsonaro no poder fazem parte do movimento. Ontem, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) isolou os caminhos para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a fim de impedir a chegada de caminhoneiros na região para proteger órgãos públicos e evitar possíveis manifestações.

Segundo a PRF, até as 10h30 desta terça, havia 267 pontos de manifestação ativos nas rodovias federais em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal. São 42 pontos de concentração, 136 de interdição e 89 bloqueios. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou na noite desta segunda-feira (31/10) que a PRF e PMs estaduais desobstruam todas as rodovias bloqueadas.