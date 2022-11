Sindicato dos postos pede que consumidores evitem corrida para abastecer

Movimento em posto de gasolina na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro Santa Lúcia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) afirmou, nesta terça-feira (1°/11), que monitora a situação dos bloqueios nas estradas de Minas Gerais e pediu que os consumidores evitem corrida aos postos para abastecer. Segundo a entidade, essa ação pode agravar o desabastecimento dos estoques.





O Minaspetro divulgou nota informando os revendedores que a situação pode se agravar. "No fim da manhã de hoje, os manifestantes seguem com trechos fechados em Betim, Governador Valadares e Uberaba. Postos de algumas regiões já estão apresentando falta de produto."





Ainda segundo a nota, as rodovias do interior de São Paulo, onde se encontram grandes usinas, também estão bloqueadas e o fornecimento de etanol poderá ficar comprometido nas próximas horas. A entidade informa também que acionou a Polícia Militar para "garantir a segurança na saída dos caminhões que conseguem carregar nas bases, principalmente em Betim, local que atende a maior parte dos postos do estado."





Estado de Minas flagrou Na manhã de hoje, a reportagem doflagrou filas de carros em postos de combustíveis da capital , causadas pelo medo de que haja um desabastecimento. Havia filas em um posto na Avenida Uruguai, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH e em outro na Avenida Raja Gabaglia, ao lado da Automax.

Leia a nota na íntegra:





"O Minaspetro segue monitorando em tempo real os pontos de bloqueios nas estradas de Minas Gerais e informa os revendedores que a situação nas imediações das bases está se agravando. No fim da manhã de hoje, os manifestantes seguem com trechos fechados em Betim, Governador Valadares e Uberaba.





Postos de algumas regiões já estão apresentando falta de produto. As bases também estão apresentando problemas de suprimentos (anidro e hidratado), uma vez que os caminhões não conseguem chegar para descarregamento. As rodovias do interior de São Paulo, onde se encontram grandes usinas, também estão bloqueadas e o fornecimento de etanol poderá ficar comprometido nas próximas horas.





O Minaspetro já acionou a Polícia Militar de Minas Gerais para garantir a segurança na saída dos caminhões que conseguem carregar nas bases, principalmente em Betim, local que atende a maior parte dos postos do estado.





É importante salientar que a população não faça uma corrida aos postos, pois é justamente essa ação que pode agravar o desabastecimento dos estoques."