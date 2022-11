Postos de combustível de BH têm filas para abastecer devido a bloqueios

Posto na Avenida Raja Gabaglia, sentido bairro, com fila de carros para abastecer (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

O bloqueio em rodovias federais e estaduais feitas por bolsonaristas, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, no último domingo (30/10), já provoca apreensão entre os moradores de Belo Horizonte. Nesta terça-feira, são observadas filas de carros em postos de combustíveis da capital, causadas pelo medo de que haja um desabastecimento.



A cena foi flagrada em um posto na Avenida Uruguai, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH e em outro na Avenida Raja Gabaglia, ao lado da Automax. Uma pessoa que passava pelo local e não quis se identificar disse que o frentista de um dos postos afirmou que “o movimento aumentou e deve aumentar ainda mais”.

Um motorista que abastecia nesta terça-feira e também preferiu não se identificar disse à reportagem do EM que "as pessoas já estão aflitas com a situação. Eu perguntei ao frentista e ele disse que o movimento estava muito acima do normal para uma terça-feira naquele horário (volta de 8h30)".

Ainda segundo o motorista, o próprio frentista estava assustado sem saber o que poderia acontecer. " Eu acho que pode ter atraso no fornecimento de combustível. O frentista mesmo confirmou isso porque muda a dinâmica de pedidos", disse.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque), que por meio de nota, informou que o risco de desabasteciamento é real, “pois, com as interdições nas rodovias, os caminhões-tanque certamente têm enfrentado dificuldades em chegar até os postos, principalmente no interior.”



O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) também foi consultado pela reportagem, mas ainda não se pronunciou.

