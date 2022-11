Uberaba suspende aulas em escolas rurais devido aos bloqueios nas rodovias

Permanece interditado em Uberaba trecho da LMG 798, nas proximidades do distrito rural de Santa Rosa (foto: WhatsApp/Divulgação)

Escolas dos distritos rurais da Serrinha, Santa Fé e Santa Rosa estão com as aulas suspensas em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A medida foi tomada devido às interdições que acontecem desde ontem (31/10) em trechos de rodovias que cortam a cidade.

“Temos nesse momento nas estradas de Uberaba três pontos de interdições: BR-050 (entre os kms 176 e 179); BR-452 (km 220) e LMG 798 (km 30, no distrito rural de Santa Rosa)”, contou o secretário.

Ainda segundo ele, após negociação com os manifestantes, estão ocorrendo liberações nas estradas no sistema pare e siga – de 30 em 30 minutos – para os veículos que não sejam ligados à Segurança, Saúde e Educação.

“Reforçamos que a suspensão das aulas nas três comunidades rurais acontece por questões de segurança. A Secretaria de Defesa Social segue acompanhando a situação para tentar minimizar os transtornos à nossa população”, finalizou.