PM afirma que nenhuma rodovia mineira está totalmente interditada

PM agora trabalha para a liberação total das vias (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação)

Após intervenção da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nas rodovias bloqueadas por manifestações bolsonaristas, a corporação informou por meio de nota, na tarde desta terça-feira (1/11), que não existe mais interdição total nas estradas sob sua responsabilidade.









Os bolsonaristas estão contrariados com o resultado da eleição de domingo (30/10), que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o próximo presidente do Brasil. As intervenções acontecem desde a noite da votação.





Ao todo, 15 companhias da Polícia Militar Rodoviária estão trabalhando nos pontos de interdição. Em um posto, no km 168 da MG-452, a Polícia informou que os manifestantes continuam no local, mas caminhões e carros pequenos foram liberados a passar.

Ações da PM foram autorizadas pelo STF

A ação vai de acordo com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou que as polícias militares estaduais atuem no desbloqueio de estradas fechadas por manifestantes.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), há pelo menos 18 pontos de interdição nas rodovias mineiras.





Alexandre de Moraes impôs multa de R $100 mil por hora, além de prisão em flagrante daqueles que, segundo o STF, “estiverem cometendo crimes contra o Estado de Direito e a soberania nacional, previstos na Lei 14.197/2021”.

