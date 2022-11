Janones sobre ação da Galoucura em estrada: 'Quase virando atleticano'

André Janones (foto) criticou a postura de bolsonaristas após a vitória de Lula nas urnas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Eu já tô é quase virando atleticano %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) November 1, 2022

O deputado federal mineiro André Janones (Avante-MG) comemorou, nesta terça-feira (1°/11) a ação de torcedores do Atlético contra bloqueios feitos por bolsonaristas inconformados com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do PL, fecham estradas em todo o país sob alegações falsas, como a de fraude nas urnas.Hoje, na BR-381, integrantes da torcida organizada Galoucura furaram o bloqueio bolsonarista. Eles viajam para assistir ao jogo do Atlético contra o São Paulo na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro."Eu já 'tô' é (sic) quase virando atleticano", festejou Janones, no Twitter. "Próximo Datafolha já deve apontar a torcida do Atlético Mineiro como a maior do Brasil", completou o deputado.Janones ensaiou uma candidatura à Presidência da República, mas abriu mão da ideia para apoiar Lula. Ele assumiu papel de destaque na campanha petista e foi um dos conselheiros do presidente eleito para assuntos digitais.Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nenhuma rodovia do estado está totalmente interditada por causa dos protestos bolsonaristas