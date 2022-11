Prefeito de BH diz que espera respeito e investimentos de Lula na cidade

Prefeito espera construir uma relação de proximidade com Lula e o governo de Minas (foto: Sílvia Pires/EM/D.A.Press)

Com a eleição de Lula (PT) à presidência, o prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) disse esperar uma conduta respeitosa e investimentos para o município no próximo ano. Durante a campanha, Fuad declarou apoio ao candidato petista.Ele voltou a declarar que Belo Horizonte esteve abandonada nos últimos anos. "Não tivemos um tostão de recurso para combate às enchentes, para as chuvas. BH é uma cidade importante, não pode ser afastada", disse Fuad, em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (1/11).O prefeito espera construir uma relação de proximidade com o presidente, que, segundo ele, já demonstrou apoio à capital mineira em mandatos anteriores. "Espero que nós possamos ter uma conversa republicana, bem aberta, que ele olhe para Belo Horizonte com respeito e traga recursos", comenta.A expectativa é de liberação de recursos para andamento de pautas sociais na capital. "Não fizemos uma casa popular em Belo Horizonte, nós temos que fazer", cobra o prefeito de BH. Ele destacou o orçamento insuficiente recebido pelo município nos últimos anos.Fuad não alimenta animosidades pela reeleição do governador Romeu Zema (Novo) , que apoiou o adversário de Lula na eleição, e diz esperar pela parceria também do governo do estado. "Ele tem mostrado uma parceria boa com a cidade, fizemos acordos importantes com liberação de recursos", disse."Esse é um trabalho republicano em que dois governos se respeitam. E agora nós temos três governos que se respeitam", completa.