Fuad Noman defende Lula contra Bolsonaro: 'Em Minas não tem bobo'

Fuad Noman em pronunciamento na manhã deste sábado, em Ribeirão das Neves (foto: Bernardo Estillac/EM/DA Press) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), afirmou neste sábado (22/10) que na capital mineira e no estado de Minas Gerais "não tem bobo", em referência a medidas do presidente Jair Bolsonaro (PL) relativas ao programa Casa Verde e Amarela. Segundo Fuad, que esteve com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta manhã durante passagem por Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, foi o petista quem construiu casas para a população.









Os apoiadores presentes cantaram um verso da música, e, na sequência, Fuad completou: "Sabe por que, gente? Aquela casa era feita na Rua dos Bobos, número zero. E em Belo Horizonte, em Minas Gerais não tem bobo para receber isso não. É isso que nós precisamos, quem de fato invista em Belo Horizonte, invista em Minas Gerais".





Lula realiza caminhada com apoiadores nesta tarde em Neves. O petista terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro teve 43,20%.





Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas, com 43,6%. Lula recebeu 48,29% dos votos. Já em BH, o atual presidente pontuou 46,60%, contra 42,53% do petista.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos.