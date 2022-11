Bolsonaristas tomam BR-040 em Juiz de Fora e Petrópolis

Juiz de Fora. KM 793. Interdição parcial em ambos sentidos, sem retenção para veículos leves e ônibus (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Desde a noite de domingo (30/10), caminhoneiros bolsonaristas fecham trechos de rodovias em todo o Brasil protestando contra o resultado das eleições, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República. Desde a noite de domingo (30/10), caminhoneiros bolsonaristas fecham trechos de rodovias em todo o Brasil protestando contra o resultado das eleições, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República.

A BR-040 foi tomada por bolsonaristas nesta terça-feira (1/11). Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestam contra a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, e Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os pontos com interdição devido à manifestação são os seguintes:O trânsito está lento em ambos os sentidos.