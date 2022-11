Minas ainda tem 14 interdições em rodovias por bolsonaristas, informa PRF

Interdições estão distribuídas em sete rodovias federais de Minas Gerais, segundo a PRF (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Zema envia forças de segurança

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na tarde desta terça-feira (1/11) que 14 pontos de sete rodovias federais em Minas Gerais seguem interdidatas por manifestantes bolsonaristas. Eles protestam contra a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de domingo (30/10).Entre os trechos citados, três estão com interdição total: BR-040 (Carandaí), BR-262 (Araxá) e BR-365 (Patos de Minas). As demais estradas, conforme a PRF, seguem bloqueadas parcialmente. São elas: BR-381, BR-050, BR-364, BR-365.O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) se pronunciaram mais cedo sobre os bloqueios em rodovias mineiras motivados por divergências políticas.

“Já solicitei às nossas forças de segurança que tomem as medidas necessárias para desobstruir qualquer via ou estrada que esteja interditada por manifestações. A eleição já acabou e agora nós temos que assegurar o direito de todos de ir e vir, e também que as mercadorias cheguem onde precisa para que não haja desabastecimento. Vamos cumprir a lei”, afirmou o governador via redes sociais.





STF determina desbloqueio

A maioria do Superior Tribunal Federal (STF) validou nessa segunda-feira (31/10) a determinação do ministro Alexandre de Moraes à PRF e às polícias militares dos estados para que desbloqueassem as vias públicas interditadas por caminhoneiros.