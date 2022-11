Daniela Lima, na CNN, sobre bloqueios bolsonaristas: 'Grupelhos golpistas'

Desde a noite de domingo (30/10), bolsonaristas fecham trechos de rodovias em todo o Brasil protestando contra o resultado das eleições, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vitorioso e vai assumir o comando do país pela terceira vez.

Pedidos antidemocráticos por um golpe de Estado do Exército para manter o candidato derrotado Bolsonaro no poder são um dos pilares do movimento.



Ontem, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) isolou a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a fim de impedir a chegada de caminhoneiros na região para proteger órgãos públicos e evitar possíveis manifestações.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 10h30 desta terça, havia 267 pontos de manifestação ativos nas rodovias federais em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal. São 42 pontos de concentração, 136 de interdição e 89 bloqueios.



Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou na noite dessa segunda-feira (31/10) que a PRF e Polícias Militares dos estado desobstruam todas as rodovias bloqueadas.