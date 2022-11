Bloqueio na BR-381 tem acidentes, buzinaço e ataque a lulistas

Bloqueio bolsonarista na BR-381, em Betim, causa acidentes e agressões, além de longo congestionamento (foto: Túlio Santos/EM/D.A PRESS)

Os protestos que bloqueiam a BR-381 na noite desta terça-feira (1/11), além de causarem longo congestionamento, resultaram em pelo menos três acidentes de trânsito sem nenhum ferido, segundo informações extraoficiais de um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ver galeria . 5 Fotos Bolsonaristas fazem bloqueio da BR-381; acidentes e ataques a apoiadores do Lula (foto: Túlio Santos/D.A PRESS )

O bloqueio, feito por manifestantes inconformados com o resultado das urnas, que elegeram Luiz inácio Lula da Silva (PT), no último domingo (30/10), está montado na altura da refinaria Gabriel Passos, KM 485, em Betim. Os veículos estão impedidos de passar em direção a São Paulo; no inverso, a PRF mantém as pistas liberadas.

Leia também: Bloqueio das estradas faz rodoviária de BH cancelar 110 viagens em 16h

Veículos parados no congestionamento fizeram buzinaço em apoio ao protesto. Por outro lado, em ônibus que passavam no sentido contrário, lulistas que faziam "L" foram hostilizados com garrafas d'água e tentativas de agressão; bolsonaristas tentavam puxar seus braços para fora dos veículos em movimento.

Durante o registro de um dos acidentes, a equipe de reportagem foi ameaçada por manifestantes.