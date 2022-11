PM libera trânsito na BR-135 e na MG-120, na Região Central de Minas

Manifestantes colocaram fogo em pneus e impediram o trânsito na BR-135, em Corinto (foto: PM/divulgação)

A Polícia Militar liberou, nesta terça-feira (1/11), o trânsito em dois pontos de rodovias que tinham sido interrompidas por manifestantes bolsonaristas na Região Central do estado na noite de segunda-feira (31/10): na BR-135, em Corinto; e na MG-120, em Capelinha.

A informação é do major Marcone Pinheiro Duarte, comandante da 14ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), com sede em Curvelo. Ele informou também que houve um protesto na BR-367, em Diamantina, mas sem que o trânsito fosse impedido.

Para desobstruir a passagem de veículos nos pontos dos protestos, a PM negociou com os manifestantes, de maneira pacífica.

“Conversamos com as pessoas, que aceitaram a liberar o trânsito. Não foi preciso o uso de força”, informou o major Marcone.

Segundo ele, as duas rodovias foram liberadas antes do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), que condenou as manifestações por impedirem o “direito de ir e vir”.



Os protestos foram feitos pelos caminhoneiros e apoiadores do atual presidente contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial, domingo (30/10).

De acordo com o oficial da PM, na BR-135 em Corinto, o protesto ocorreu no KM-580, próximo ao Posto Cerradão, onde os manifestantes queimaram pneus na pista para impedir a passagem dos veículos. O trânsito ficou interrompido na rodovia entre as 19h de segunda-feira e as 7h desta terça-feira.

A BR-135 é usada pelos motoristas que saem de Belo Horizonte com direção ao Norte de Minas – inicia na BR-040, em Curvelo, em direção a Montes Claros (cidade-polo do Norte do estado). Com a interrupção do tráfego em Corinto, foram formadas longas filas nos dois sentidos da rodovia.

Segundo a Polícia Militar, a MG-120 teve o trânsito impedido durante o protesto no KM 118 da rodovias, no trecho que liga Capelinha a Água Boa. A passagem de veículos no local, que havia sido interrompida na noite de segunda-feira, foi liberada por volta das 15h de hoje.

Protesto em Montes Claros

Em Montes Claros, na noite de segunda-feira, bolsonaristas iniciaram um protesto na BR-135, na saída para Bocaiuva, junto ao Posto Opção (antigo Posto Taiti). Mas, logo no começo da manifestação, a Polícia Militar chegou ao local e garantiu a manutenção da passagem de veículos.



Nesta terça-feira, manifestantes continuaram no local, mas sem impedir o trânsito.