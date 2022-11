Bloqueio de rodovias: Poços de Caldas tem falta de combustível em postos

Produto está em falta em quase metade dos postos de Poços de Caldas, segundo Minaspetro (foto: Reprodução/Pixabay)



Postos de combustíveis em Poços de Caldas, no Sul de Minas, registram falta de gasolina nesta terça-feira (1/11) em virtude do bloqueio das rodovias no Estado. Manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ocupam a região desde segunda-feira (31/10) como protesto à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).