Vídeo: homem se joga sobre carro que passava por bloqueio em rodovia

O homem, que participava de um dos bloqueios, se jogou sobre um carro que passava pelo local e simulou ser atropelado (foto: (Reprodução/Redes sociais))



Por: Daniela de Faria Diniz





Um homem foi flagrado se jogando sobre um carro e simulando ser atropelado pelo veículo em movimento ao lado de uma manifestação bolsonarista, nesta terça-feira (1/11), na BR -101. Em vídeo, o ciclista pula em cima do carro e xinga o motorista: "Não está me vendo, não?".





Em seguida, um policial rodoviário federal libera a passagem do automóvel. No vídeo, ainda é possível escutar uma pessoa dizendo que o homem "está perturbado". As imagens já somam mais de 5 milhões de visualizações nas redes sociais.





Os bloqueios em rodovias do Brasil começaram neste domingo (31/10), após a derrota de Jair Bolsonaro para o presidente eleito Lula (PT). Bolsonaristas pedem por "intervenção militar" e impedem o trânsito nas estradas do país. O petista venceu com 50,9% dos votos ante 49,1% de Bolsonaro.

