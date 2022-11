Bloqueio das estradas faz rodoviária de BH cancelar 110 viagens em 16h

Embarcaram 2.252 pessoas, mas uma terça-feira típica tem fluxo de 3.477 passageiros (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Leia também: Bloqueio de estradas impacta combustíveis: veja locais afetados em Minas O Terminal Rodoviário de Belo Horizonte cancelou 110 embarques até as 16h desta terça-feira (1/11), devido a interdições em estradas de todo o país, causadas por militantes bolsonaristas que não aceitaram o resultado das eleições de domingo (30/10). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial.









Os destinos mais afetados em Minas são Conselheiro Lafaiete, Formiga, Itaúna, Divinópolis, Congonhas, Curvelo, Corinto e São João del-Rei. Cidades em São Paulo e Rio de Janeiro também vêm sentindo os efeitos das interdições.





"A Rodoviária reforça o pedido aos usuários que compraram passagens para hoje e amanhã (2/11) para entrarem em contato com as empresas de ônibus no intuito de confirmar se as viagens acontecerão ou serão canceladas", afirmam em nota.