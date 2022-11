Bloqueio de estradas impacta combustíveis: veja locais afetados em Minas

Minaspetro afirmou que tem monitorado "em tempo real" os pontos onde há protestos no Estado (foto: PRF / Divulgação)

Postos de algumas regiões de Minas Gerais já registram falta de combustíveis. A situação tem se agravado devido aos bloqueios de estradas e rodovias por manifestantes que contestam o resultado das eleições deste ano, com vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL). A informação foi confirmada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro).





“O objetivo único [dos atos] é promover baderna e intimidação. Os caminheiros estão sendo reféns e vítimas desses grupos de violência e autoritarismo. A FUP e demais lideranças legítimas de trabalhadores rejeitam com veemência tais atos”.





Bloqueios

Desde a noite de domingo (30/10) há registro de manifestações de bolsonaristas nas principais rodovias de todo o país. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 15h desta terça-feira haviam 152 interdições e 67 bloqueios em 21 estados brasileiros.





Apesar de o movimento ter sido iniciado por caminhoneiros, nem todos os motoristas são favoráveis à manifestação. Outros trabalhadores estão sendo obrigados a ficar parados nas estradas, sob ameaças e condições precárias.



Nesta terça-feira (1/11), Bolsonaro falou pela primeira vez sobre o resultado das urnas. Ele repudiou manifestações que provoquem o “cerceamento do direito de ir e vir”.





“Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”.

Zema envia forças de segurança

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) se pronunciaram mais cedo sobre os bloqueios em rodovias mineiras.





“Já solicitei às nossas forças de segurança que tomem as medidas necessárias para desobstruir qualquer via ou estrada que esteja interditada por manifestações. A eleição já acabou e agora nós temos que assegurar o direito de todos de ir e vir, e também que as mercadorias cheguem onde precisa para que não haja desabastecimento. Vamos cumprir a lei”, disse Zema pelas redes sociais.





STF determina desbloqueio

A maioria do Superior Tribunal Federal (STF) validou nessa segunda-feira (31/10) a determinação do ministro Alexandre de Moraes à PRF e às polícias militares dos estados para que desbloqueassem as vias públicas interditadas pelos bolsonaristas.