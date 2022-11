Bloqueios bolsonaristas nas estradas: veja quais pontos estão interditados

STF determinou o desbloqueio das estradas nessa segunda-feira (31/10) (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Manifestantes bolsonaristas mantêm bloqueios e interdições parciais em centenas de rodovias nesta terça-feira (1/11). Eles protestam desde a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022, realizadas no último domingo (30/10).

O Superior Tribunal Federal (STF) já tinha validado, nessa segunda-feira (31/10), a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que a PRF e as polícias militares dos estados desbloqueassem as vias públicas interditadas por caminhoneiros.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) também se pronunciou sobre os bloqueios em rodovias mineiras motivados por divergências políticas e enviou as forças de segurança para interromper as interdições parciais e totais.

Confira abaixo a atualização das manifestões bolsonaristas nas estradas de Minas Gerais e do Brasil: