Cemitérios sao reformados em Montes Claros para receber visitantes

Os visitantes do Cemitério do Bonfim, em Montes Claros, no Norte de Minas, encontrarão um espaço renovado nesta quarta-feira, 2 de novembro, Dia de Finados. As passarelas do cemitério receberam um novo asfalto.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é de que os dois cemitérios municipais da cidade – o Bonfim e o Jardim da Esperança, que ficam localizados um ao lado do outro – juntos, recebam cerca de 50 mil visitantes.

O vice-prefeito e secretário municipal de Serviços Urbanos, Guilherme Guimarães, disse que, além do asfaltamento das vias internas do cemitério do Bonfim, foram realizadas diversas obras local. Os serviços se estendem também ao cemitério Parque Jardim da Esperança.

Segundo Guilherme Guimarães, a prefeitura investiu cerca de R$ 500 mil nas obras de reforma e melhoria dos cemitérios. “Entendemos que os serviços são de grande importância. O cemitério é um local de muito respeito, onde as pessoas homenageiam seus entes queridos. Também um espaço que deve preservado, para que as pessoas, em um momento de muita dor tenham pelo menos uma recepção adequada”, assegura ele.

Segurança contra roubos de imagens

O vice-prefeito ressalta que entre os serviços executados pela prefeitura no Cemitério do Bonfim estão a melhoria da iluminação e o aumento da altura do muro do logradouro.

Guimarães salienta que um dos objetivos das intervenções é reforçar a segurança do cemitério e inibir os furtos de imagens feitas de bronze, retiradas dos túmulos. Conforme mostrou reportagens do Estado de Minas, o espaço já foi alvo de vários ataques de vândalos e ladrões. O material de bronze furtado seria vendido para estabelecimentos de ferro-velho.

Em novembro de 2021, foi furtada no Cemitério do Bonfim uma estátua de Nosso Senhor dos Passos, feita de bronze, com peso de mais 100 quilos. A estátua foi roubada do túmulo do ex-deputado federal Edgar Martins Pereira (antigo líder político da região.

De acordo com o vice-prefeito, para reforçar a segurança e prevenir o furto das imagens dos túmulos, a prefeitura decidiu também instalar concertina em cima do muro ao redor dos cemitérios do Bonfim e Jardim da Esperança.