Após derrota de Bolsonaro, homem carrega caixão nas ruas de cidade mineira

Homem arrastou caixão por ruas de Pouso Alegre (foto: Redes Sociais)

Uma cena inusitada foi registrada por moradores de Pouso Alegre, no Sul de Minas, nesta terça-feira (01/11). Inconformado com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, um homem foi visto carregando um caixão pelas ruas do centro da cidade.Os vídeos nas redes sociais dividiram opiniões. Acompanhado por outros apoiadores, o homem carregava uma bandeira do Brasil e caminhava em silêncio. Por vezes ele colocava a bandeira nas costas; em outras, no próprio caixão.Em determinados momentos, ele parava para 'contemplar' o caixão, lamentando a derrota de Jair Bolsonaro (PL). Uma mulher flagrada caminhando próximo do rapaz carregava um berrante.