Reitor de universidade mineira pede apoio da PMMG para bloqueio de estradas

Caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam estradas e reitor de Universidade pede apoio da PM (foto: CAIO GUATELLI / AFP) O reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Janir Alves Soares, protocolou um documento ao comandante do 3° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) pedindo apoio para bloqueio das estradas. Ele afirmou que é um movimento “pacífico” contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









Ele informou as pautas que defende. “Nosso grupo está representado por trabalhadores, cidadãos ordeiros e patriotas, razão pela qual manifestamos nossa reprovação ao resultado desta eleição presidencial ocorrida neste mês de outubro de 2022. Além disso, estamos bastante temerosos à pauta econômica, da educação, da liberdade de imprensa (censura), da liberdade de expressão, da agenda de costumes, da intolerância religiosa, enfim, do regime de governo comunista defendido pelo ex-presidente Lula”, escreveu.



Janir informou que o bloqueio será feito na BR-367, em Diamantina. “Com antecipadas escusas pela demora desta comunicação, esclareço a Vossa Senhoria que nesta data, como já frisei, estamos realizando uma movimentação pacífica, com bloqueio na BR-367, nas mediações do Restaurante Pau de Fruta. O movimento iniciou-se hoje, às 12 horas e deve estender-se por 48 horas”, disse.





Ele explicou: “A pista está sendo sinalizada por cones e pneus; as pessoas da nossa equipe estarão bloqueando apenas uma pista e impedindo a passagem apenas de caminhões, desde que estes não estejam transportando alimentos e outros itens considerados de uso essencial, a exemplo de carga de remédios, veículos da Cemig, Copasa, carga viva e similares. Os demais veículos seguirão seu curso normal. Aos caminhoneiros serão providos apoio como água, alimentos, café.”



Por fim, o reitor da Universidade ainda pediu apoio da PM. “Nesta oportunidade, se ainda possível, solicito o apoio da polícia militar, no sentido da manutenção da normalidade perante possíveis atos de provocação por parte de pessoas contrárias à esta manifestação pacífica”, concluiu.

Bloqueios

Manifestantes bolsonaristas protestam desde a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022, realizadas no último domingo (30/10). Eles bloquearam centenas de rodovias desde o resultado das urnas.





O Superior Tribunal Federal (STF) já tinha validado, nessa segunda-feira (31/10), a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que a PRF e as polícias militares dos estados desbloqueassem as vias públicas interditadas por caminhoneiros.



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também se pronunciou sobre os bloqueios em rodovias mineiras motivados por divergências políticas e enviou as forças de segurança para interromper as interdições parciais e totais.





A PRF informou que 20 pontos de sete rodovias continuam com interdição parcial ou total em Minas Gerais.