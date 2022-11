Samu é acionado para falso acidente durante protestos no Sul de Minas

Portal Terra do Mandu

Portal Terra do Mandu

Trote aconteceu em Borda da Mata, no Sul de Minas (foto: Samu) O Samu foi vítima de um trote na tarde desta terça-feira (1/11), sobre um falso acidente que teria acontecido durante as manifestações na entrada de Borda da Mata, no Sul de Minas. A informação foi confirmada por um dos socorristas que foi até o local.

De acordo com o socorrista, uma pessoa ligou para o Samu afirmando que três pessoas tinham sido atropeladas por uma carreta no ‘Portal da Borda’, que havia furado o bloqueio montado no local por bolsonaristas.

Após a ligação, a equipe do Samu de Pouso Alegre e até mesmo o helicóptero Arcanjo foram enviados para o local. Chegando lá, a equipe confirmou que tudo não passava de um trote, o que atrapalhou aos chamados de outras ocorrências.



Passar trotes aos serviços de emergência é um crime previsto pelo artigo 266 do Código Penal Brasileiro, e o infrator pode pegar de um a seis meses de detenção. Além disso, o trote pode prejudicar o trabalho dos atendentes e atrasar acionamentos para ocorrências reais.

Iago Almeida / Especial ao EM