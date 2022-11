Lula quer deixar Bolsonaro isolado, como fez com Ciro

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve começar um movimento de atração dos aliados de Bolsonaro, com o objetivo de ampliar a base de apoio no Congresso e isolar Jair Bolsonaro na condição de ex-presidente.Mas "a aposta de muitos é de que não será tão fácil Lula isolar Bolsonaro. O Centrão vai ficar com um pé na canoa governista e outro na oposicionista. Qual vai prevalecer, dependerá do nível de satisfação dos seus integrantes com a administração petista", informa o Blog da Denise , do Corrreio Braziliense.Lula "começou sua campanha, em 2021, atraindo para si todos os líderes de esquerda que poderiam enfraquecer a sua candidatura. Conseguiu a adesão de Guilherme Boulos (PSol), Marina Silva (Rede) e PSB, com o ex-tucano Geraldo Alckmin na chapa como seu vice. Feito esse serviço, restou a Ciro Gomes seguir em carreira solo, ou se aliar ao MDB de Simone Tebet, que, por pouco, não teve sua candidatura barrada pelos emedebistas aliados a Lula. No segundo turno, o petista ampliou esses movimentos atraindo o centro", rememora Denise Rothenburg. "Agora, repetirá a dose rumo aos aliados de Bolsonaro, leia-se Centrão e agregados."