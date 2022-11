Bloqueios bolsonaristas diminuem: 10 estados seguem com obstruções

Na manhã desta quinta-feira, um trecho interditado na BR-364, em Frutal, no Triângulo Mineiro, foi liberado (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) As manifestações que questionam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições têm diminuído. Segundo o último boletim divulgado por volta das 6h pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 834 manifestações já haviam sido desfeitas na manhã desta quinta-feira (3/11). Ao todo, 10 estados ainda seguem com as obstruções.









Ainda segundo a PRF, Santa Catarina é o estado com maior número de interdições: ao todo, 28. As manifestações se concentram na BR-101, BR-116, BR-153, BR-158, BR-280, BR-282 e BR-470, conforme boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina (PRF-SC).





Já no Mato Grosso, segundo estado com maior número de interdições, as manifestações se concentram na BR-158, BR-163, BR-171, BR-364 e BR-070, contabilizando ao todo, 27 interdições, conforme a Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso (PRF-MT)









Dez pontos estão sendo monitorados pela Polícia Rodoviária Federal do Pará (PRF-PA), sendo eles na BR-308, BR-155, BR-158, BR-163 e BR-230.





Rondônia, por volta das 7h, também contava com 10 pontos de interdições. As manifestações no estado se concentram na BR-425, BR-364 e BR-429, conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal de Rondônia (PRF-RO).

Confira outros estados com interdições





Acre: duas interdições

Amazonas: uma interdição

Goiás: uma interdição

Mato Grosso do Sul: uma interdição

Paraná: uma interdição



Bolsonaro pede liberação das rodovias





Nessa quarta-feira (2/11), o presidente Jair Bolsonaro pediu a seus apoiadores que desbloqueiem as rodovias pelo Brasil e respeitem o direito de ir e vir da população.





"Tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá a nossa Constituição. Nós sempre tivemos dentro destas quatro linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além do prejuízo à nossa economia", disse Bolsonaro.





Decisão do STF





Na segunda-feira (31/10), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a PRF desbloqueie as rodovias com trânsito interrompido por bolsonaristas. A ordem foi confirmada pelo STF, em reunião de emergência na madrugada de terça-feira (1/11).





Desde a noite de domingo (30/10), após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , bolsonaristas têm bloqueado rodovias pelo país, buscando questionar o pleito nacional. Eles protestam a favor de uma "intervenção militar" no resultado das eleições.