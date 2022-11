Bolsonaro sobre derrota para Lula: 'Estou triste e chateado'

Jair Bolsonaro fez pronunciamento nesta quarta-feira (2/11) (foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (PL) declarou estar “triste” e “chateado” com a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, no último domingo (30/10). O chefe do Executivo se manifestou sobre o assunto em vídeo publicado nesta quarta-feira (2/11) em suas redes sociais.









Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você". Em seguida, Bolsonaro pediu aos manifestantes para liberarem as rodovias. "Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder a nossa legitimidade".