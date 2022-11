Bolsonaro a apoiadores: 'Protestem de outras formas. É parte da democracia'

O presidente Jair Bolsonaro considerou válida a insatisfação de seus apoiadores pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições, porém pediu para que os protestos sejam feitos de outras formas, e não mediante fechamento de rodovias pelo Brasil. Em vídeo gravado nesta quarta-feira (2/11), o chefe do Executivo considerou que o bloqueio das estradas prejudica o direito de ir e vir das pessoas e a economia do país.

“Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder a nossa legitimidade. Outras manifestações que vocês estão fazendo pelo Brasil todo em praças fazem parte repito do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro: vocês estão se manifestando espontaneamente”.



Resultado da eleição





No segundo turno da eleição, Bolsonaro recebeu 49,1% dos votos válidos (58.206.354), enquanto Lula ficou com 50,9% (60.345.999). O petista já havia terminado à frente no primeiro turno: 48,43% (57.259.504), contra 43,2% (51.072.345) do presidente.

Desde segunda-feira (31/10), caminhoneiros bolsonaristas têm bloqueado rodovias em vários estados do país, causando transtornos no trânsito e provocando risco de desabastecimento de alimentos, combustíveis, medicamentos e outros produtos.O grupo alega que houve fraude na votação, embora órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Tribunal de Contas da União (TCU) já tenham descartado qualquer tipo de manipulação.Além disso, políticos correligionários de Bolsonaro reconheceram a vitória de Lula nas urnas, casos do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), e do vice-presidente da República e senador eleito no Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão (Republicanos).