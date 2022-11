MPF pede inquérito contra diretor da PRF por bloqueio das vias

Por: Luana Patriolino





MP vai investigar a postura do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)





“É que, conforme amplamente divulgado na imprensa, as blitze praticadas pela polícia não atenderam à ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e teriam sido executadas sob orientação de ofício expedido pelo diretor-geral da PRF”, completou.







Se comprovado que ele também teve papel nas ações que paralisam as rodovias brasileiras, Vasques pode responder por prevaricação e participação, por omissão, nos crimes ocorridos nas manifestações. “O inquérito policial foi requisitado em resposta à representação formulada por subprocuradores-gerais da República, integrantes das Câmaras Criminal (2CCR) e do Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional (7CCR)”, disse o MPF.

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou, nesta quarta-feira (2/11), a instauração de um inquérito para investigar a postura do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, na votação do dia 30 de outubro — que definiu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República. O pedido tramita sob regime de urgência para verificar as condutas adotadas ou não pelo chefe da corporação.