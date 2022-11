Bloqueios bolsonaristas terminam em SP; 13 estados seguem com obstruções

Apoiadores de Jair Bolsonaro bloquearam rodovias em São Paulo (foto: Miguel Pessoa/Futura Press/Folhapress)

Após três dias de protestos, não há mais pontos de bloqueio nas rodovias estaduais e federais do estado de São Paulo, segundo o último boletim divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por volta das 20h30 nesta quarta-feira (2).Os protestos de bolsonoristas perderam força nas últimas horas, após o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgar um vídeo pedindo para seus apoiadores liberarem as rodovias que estão obstruídas. O mandatário diz que outras manifestações, em praças e locais públicas, são "do jogo democrático" e não comenta o teor dos protestos.Ainda assim, 13 estados seguem com vias obstruídas por apoiadores do presidente que se negam a aceitar a derrota nas eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Reduto bolsonarista, Santa Catarina é o estado com o maior número de bloqueios, com um total de 35. O Mato Grosso vem na sequência, com 31 registros até o momento.



Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia e Tocantins também registram protestos de bolsonaristas nesta quarta.



Já o Nordeste, região em que Lula teve quase 70% dos votos, tem apenas dois bloqueios no Maranhão no início da noite desta quarta.



A PRF já aplicou quase 2.000 multas a motoristas que estão bloqueando as rodovias, em um valor que já ultrapassa R$ 18 milhões.