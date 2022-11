Moraes sobre bolsonaristas que fazem bloqueios: 'criminosos'

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, subiu o tom nesta quinta-feira (03/11) contra manifestantes pró-Jair Bolsonaro (PL) que "estão praticando atos antidemocráticos" após o resultado da eleição presidencial. Bolsonaro, que tentava reeleição, foi derrotado no último domingo (30) por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em segundo turno. Moraes, também ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que alguns deles "serão tratados como criminosos".