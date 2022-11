Manifestação bolsonarista na Raja Gabaglia, em BH, chega ao quinto dia

Manifestantes chegaram a bloquear parcialmente a Avenida Raja Gabaglia (foto: Divulgação) A manifestação bolsonarista na avenida Raja Gabaglia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, chegou ao quinto dia nesta sexta-feira (4/11). Segundo a Polícia Militar, as pistas nos dois sentidos foram liberadas, mas os apoiadores do presidente seguem em frente à Companhia de Comando da 4ª Região Militar pedindo intervenção do Exército.





Manifestantes usaram bandeiras pró-monarquistas, símbolo do Império do Brasil, que durou de 1822 a 1889. As cores representam a família real portuguesa.



Por causa da chuva, uma tenda chegou a ser montada ao redor de um ponto de ônibus. Quem precisava pegar transporte coletivo no local precisou esperar debaixo da água.



Garantia do direito de ir e vir



Segundo Flávio Santiago, tenente-coronel da Polícia Militar, o ganho mais significativo desta sexta-feira (4/11) foi a garantia do direito de ir e vir com a liberação das vias.



“Como em toda manifestação, temos colisão de direitos, e o papel do encarregado de aplicar a lei é fazer com que tenhamos a redução de danos. A despeito de não ter um trânsito fluindo com normalidade, a PM tem conseguido fazer com que seja garantido o direito de ir e vir”.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda