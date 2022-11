Avenida Raja Gabaglia, em BH, segue ocupada por manifestantes

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem protestos antidemocráticos na avenida Raja Gabaglia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Bolsonaristas que não concordam com o resultado das eleições presidenciais seguem na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte, em frente à 4ª Região Militar do Exército, na manhã desta quinta-feira (3/11).

Segundo a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), uma pista no sentido bairro está ocupada pelos manifestantes, causando lentidão no trânsito que chega até a Avenida do Contorno.

O ato ilegal permanece mesmo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que pediu a seus apoiadores que desocupassem as vias e respeitassem o direito de ir e vir da população.

Em vídeo de 2 minutos e 20 segundos, o chefe do Executivo federal considerou inadequado esse tipo de conduta e ressaltou os prejuízos à economia.

Inconformados com o revés de Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, em 30 de outubro, os manifestantes pedem intervenção militar ao Exército.

Mais cedo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou a liberação do último trecho interditado por manifestantes em rodovias federais. Na noite de quarta-feira (2/11), a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que todas as estradas monitoradas pela corporação estão liberadas.