Apoiador de Bolsonaro, Nelson Piquet pede 'Lula no cemitério'

Tricampeão na Fórmula 1, Nelson Piquet participou de atos bolsonaristas e pediu 'Lula no cemitério' (foto: Reprodução)

O que temos aqui é um tricampeão mundial de F-1 sugerindo no fim que alguém mate o presidente Lula. pic.twitter.com/YpOBKMbeTF %u2014 Flavio Gomes (@flaviogomes69) November 2, 2022

O ex-automobilista Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, participou de manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e pediu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "no cemitério"."Olha com quem estou aqui, esse grande campeão, Nelson Piquet", disse o homem responsável pela gravação do vídeo. "Vamos botar esse Lula filho de uma p*** para fora disso", respondeu Piquet.Na sequência, o apoiador recita o slogan da campanha de Bolsonaro. "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Nelson Piquet complementa. "E Lula lá no cemitério, filho de uma p..."Nas celebrações do Dia da Independência, em 7 de setembro de 2021, Piquet dirigiu o Rolls-Royce presidencial que levou Bolsonaro à cerimônia de hasteamento da bandeira.O ex-piloto da F1 também doou R$ 200 mil ao Partido Liberal e mais de R$500 mil à campanha de Jair Bolsonaro na disputa pela reeleição.O presidente não conseguiu superar Lula nas urnas e foi derrotado no 2º turno. O petista obteve 50,9% dos válidos (60,3 milhões), contra 49,1% de Bolsonaro (58,2 milhões).Desde a segunda-feira (31/10), um dia após a eleição, grupos de apoiadores do chefe do Executivo fecharam várias rodovias do Brasil em protesto contra o resultado das urnas.