Vídeo: idoso de 85 anos clama por Exército em manifestação pró-Bolsonaro

Um vídeo de um idoso clamando pela intervenção do Exército na política brasileira viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (2/11). O homem que diz ter 85 anos discursou para apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Os manifestantes estavam em frente ao Tiro de Guerra do município. Um vídeo de um idoso clamando pela intervenção do Exército na política brasileira viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (2/11). O homem que diz ter 85 anos discursou para apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Os manifestantes estavam em frente ao Tiro de Guerra do município.





No local, o senhor implorou para que o Exército intervenha a favor do país, estado e cidade. Sob chuva, ele também pediu oração pela vida das crianças, ajoelhou-se e ergueu as mãos para o céu. Outros participantes do ato gritaram “Brasil!” durante o discurso do idoso.



“Brasileiros! Aqui tem um homem de 85 anos, brasileiro, agricultor, da cidade de Teófilo Otoni. Senhor, tenha misericórdia desse povo. Exército Brasileiro, nós imploramos por vocês! (...). Olhe por nossas crianças, pelos meus oito netos, pelos meus bisnetos, pelas crianças do meu Brasil. Exército Brasileiro, Forças Armadas, tenha misericórdia desse povo que lhes clama”.





Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), cerca de 300 pessoas participaram pacificamente da ação de apoio a Jair Bolsonaro, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do último domingo (30/10). Não houve registros de intercorrências.





Procurado pela reportagem do Estado de Minas para falar sobre o idoso que afirmou trabalhar como agricultor, o Sindicato dos Produtores Rurais de Teófilo Otoni preferiu não se posicionar.