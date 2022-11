Vídeos registram atropelamento de bolsonaristas no interior de São Paulo

Bolsonaristas que fechavam rodovia Washington em Mirassol foram atropelados (foto: Reprodução)

Protestos

Manifestantes bolsonaristas foram atropelados nesta quarta-feira (2/11) durante um bloqueio na Rodovia Washington Luís, em Mirassol, no interior de São Paulo.Segundo informações da Polícia Civil, ao menos dez pessoas ficaram feridas , entre elas crianças, e foram socorridas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Duas foram encaminhadas ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto, por terem ferimentos mais gravesO motorista que avançou contra as pessoas foi deitido pelos policiais. Ele dirigia um Volkswagen Fox cor prata, ano 2007/2008, com placa de São José do Rio Preto, município 14 quilômetros distante de Mirassol. Os bolsonaristas depredaram o veículo.

Inconformados com a derrota de Bolsonaro para Lula nas eleições, manifestantes bloquearam rodovias em todos país e pediram intervenção do Exército. As ações têm prejudicado o abastecimento de combustíveis e alimentos em algumas cidades.



Em vídeo nesta quarta-feira, Bolsonaro pediu aos apoiadores que liberem as rodovias e se manifestem de maneira pacífica de outras maneiras. Segundo o presidente, a conduta prejudica o direito de ir e vir da população e a economia do país.

Vídeos dos acontecimentos: