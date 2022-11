Internet elege momentos 'mais vergonhosos' de manifestações bolsonaristas

Manifestantes bolsonaristas bloquearam rodovias em várias partes do país (foto: Túlio Santos/ EM)

Desde a divulgação do resultado da eleição presidencial, no domingo (30/11), apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) realizam protestos e bloqueiam rodovias em todo o país, contestando a vitória de Lula (PT) nas urnas.Segundo Polícia Rodoviária Federal, desde a noite dessa quinta-feira, todas as vias federais estão livres de bloqueios , quando há interrupção total do fluxo da pista. Entretanto, ainda há 24 vias interditadas, ou seja, com obstrução parcial.

Os protestos geraram diversos memes que estão viralizando nas redes e gerando material para apoiadores de Lula “deitarem e rolarem” nas piadas.





Um perfil no Twitter decidiu eleger os “momentos mais vergonhosos” da manifestação. Na lista, estão vídeos como o da mulher que dança no meio da rua vestindo as cores da bandeira do Brasil enquanto grita que é fascista.Outro trecho selecionado é o que uma bolsonarista grita e outros manifestantes começam um coro, acompanhando-a. A cena foi comparada ao filme “Mindsommar - o mal não espera a noite”.A thread também reúne vídeos de apoiadores de bolsonaro comemorando a fake news da prisão do ministro do STF Alexandre de Moraes e de um jornalista de uma afiliada da TV Globo pedindo respeito enquanto era xingado por manifestantes.Veja alguns trechos:

Começando por esta minion diretamente de meu malvado favorito, a diva foi infectada pela poção X41 e está totalmente enlouquecida nas ruas de Copacabana, cabe ao Dr. Nefário disse que a geleia do gru não funciona e a única saída é a guilhotina pic.twitter.com/TkGYL6jqeB %u2014 CRIS %uEA00 %uD83D%uDD70%uFE0F (@Crismaths) November 2, 2022

Aqui temos o Remake do filme Midsommar - O Mal Não Espera a Noite mostrando a icônica cena onde todo mundo grita quando alguém manifesta uma emoção pic.twitter.com/8D8XIa9OMG %u2014 CRIS %uEA00 %uD83D%uDD70%uFE0F (@Crismaths) November 2, 2022

Bolsonaristas levando o fecho do repórter da globo que ao ser questionado sobre sua função rebate %u201CEu sou jornalista, estudei 5 anos para estar aqui%u201D além de tudo o kingo l mais o câmera peitaram sozinhos o club shrek pic.twitter.com/dCp3vao1Dv %u2014 CRIS %uEA00 %uD83D%uDD70%uFE0F (@Crismaths) November 2, 2022

Alucinados pelo uso excessivo de cloroquina, Bolsonaristas sulistas protestam pelo direto de não protestar pedindo intervenção militar pic.twitter.com/vwYetqEL2U %u2014 CRIS %uEA00 %uD83D%uDD70%uFE0F (@Crismaths) November 2, 2022

Conto do vigário? Temos! Bolsonaristas comemorando uma fanfic digna de wattpad sobre um suposto mandando de prisão do Alexandre de moraes pic.twitter.com/Gizu1bCocv %u2014 CRIS %uEA00 %uD83D%uDD70%uFE0F (@Crismaths) November 2, 2022

Tendo disposição para tudo menos para procurar um emprego, Bolsonaristas fazem a coreografia de %u201Cmarcha solado cabeça de papel%u201D em um dos atos antidemocráticos pic.twitter.com/Lt9lhBrFEU %u2014 CRIS %uEA00 %uD83D%uDD70%uFE0F (@Crismaths) November 2, 2022

Escolas de atores WOLF MAYA pic.twitter.com/vXrSZlWI5z %u2014 CRIS %uEA00 %uD83D%uDD70%uFE0F (@Crismaths) November 2, 2022

Provando que dá pra ir do lixo ao chorume facilmente, bozonaristas fazem saudação nazistas enquanto cantam o hino nacional, mas esquecem que o h1tl3r era extremamente xenofobico pic.twitter.com/STjncWafma %u2014 CRIS %uEA00 %uD83D%uDD70%uFE0F (@Crismaths) November 2, 2022

Atriz feia e velha marcando presença no ato antidemocrático e provando que de mau gosto não é só a escolha, mas também as roupas pic.twitter.com/jKhnrO85DA %u2014 CRIS %uEA00 %uD83D%uDD70%uFE0F (@Crismaths) November 2, 2022