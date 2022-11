Veja os memes sobre 'furo' da Galoucura a bloqueio bolsonarista na BR-381

Meme compara Josias, presidente da Galoucura, com famosa foto do "Rebelde Desconhecido", que enfrentou tanques de guerra nos protestos na Praça da Paz Celestial, em Pequim, na China, em 1989 (foto: Reprodução/internet)

Integrantes da Galoucura, torcida organizada do Atlético, furaram o bloqueio das rodovias interditadas por manifestantes que não aceitaram o resultado das eleições em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) Vídeo postado nas redes sociais mostram membros da torcida afirmando que a diretoria do grupo autorizou o ato. Eles se intitulam como “tropa do fura-bloqueio”.Entre xingamentos aos bolsonaristas, atleticanos disseram: “Ninguém impede nós de ver o Galo não, nós vão apagar é tudo (sic)". "Ninguém para a Galoucura”. Sobre as interdições, eles acrescentaram: “vão passar, passando”.





13 - como a rodada 35 do brasileirao 2022 impediu um golpe de estado %u2014 pezzolanizado%u1D9C%u1D49%u1D9C (@cec_cabeludo) November 1, 2022

Nas redes, internautas fizeram memes sobre a ação da Galoucura contra os protestos antidemocráticos. No Twitter, uma postagem cita o índice de um futuro livro de história: "Como a rodada 35 do Brasileirão 2022 impediu um golpe de estado".

Imagina os professores de história contando que quem liberou as vias do bloqueio golpista na eleição de 2022 foi a Galoucura %u2014 Rômulo Carvalho (@romulocarvalho_) November 1, 2022

Sou a favor até que o meu Tricolor perca pro Galo hoje só pela contribuição da Galoucura às instituições #pópassá #galoucura #tropadofurabloqueio https://t.co/ic2aZd7PXn %u2014 Vera Magalhães (@veramagalhaes) November 1, 2022

Outra internauta pergunta como o evento vai ser ensinado nas escolas. "Imagina os professores de história contando que quem liberou as vias do bloqueio golpista na eleição de 2022 foi a Galoucura".A jornalista Vera Magalhães também comentou a atuação da torcida: "Sou a favor até que o meu Tricolor perca para o Galo hoje só pela contribuição da Galoucura às instituições #pópassá #galoucura #tropadofurabloqueio"

Deve ser desesperador ser gado bolsonarista revoltado de internet e do nada encosta três ônibus da Galoucura e começa a descer gente %u2014 João Alho (@reumalho) November 1, 2022

Outro usuário do Twitter ironizou a coragem dos manifestantes. "Deve ser desesperador ser gado bolsonarista revoltado de internet e do nada encosta três ônibus da Galoucura e começa a descer gente".Os torcedores do Galo estão a caminho da capital paulista para acompanhar a partida contra o São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo desta terça-feira (01/11), às 21h30, é importante na disputa pela vaga na Copa Libertadores.