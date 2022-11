Vídeo flagra dois homens invadindo prédio residencial em Belo Horizonte

Caso foi registrado na Polícia Militar. Até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso (foto: Câmeras de monitoramento/Reprodução) Dois homens foram flagrados em imagens captadas por câmeras de monitoramento invadindo um prédio residencial na madrugada desta sexta-feira (4/11), no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Conforme uma moradora, que pediu para não ser identificada, nenhum apartamento foi invadido. “A gente fica com medo. Ouvi dizer que eles são daqui do bairro”, inicia, destacando que foram roubados vários conectores de mangueira de incêndio do prédio.

Câmeras



No início da gravação, os criminosos andam pela calçada, observando o entorno. Então, um deles começa a forçar a fechadura no portão. Na sequência, o outro homem vai ajudá-lo. Em pouco mais de um minuto, a dupla consegue entrar no prédio.

Já dentro do local, eles circulam livremente em busca de objetos para roubar. As imagens foram captadas entre 2h10 e 2h24.

O caso foi registrado na Polícia Militar. Até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso.