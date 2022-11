Homem que plantava pés de maconha em casa é preso no Sul de Minas

Os pássaros eram mantidos em gaiola, e 23 pés de maconha foram apreendidas pela PM (foto: PMMG)

Um homem que plantou pés de Cannabis Sativa (maconha) dentro de sua casa foi preso pela Polícia Militar no fim da tarde dessa quinta-feira (03/11), em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas.

Além dos pés de maconha, foram encontrados três pássaros silvestres em gaiolas.

O suspeito foi levado para o Presídio de Itajubá, enquanto aguarda para ser ouvido pela Delegacia de Polícia.