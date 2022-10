Polícia apreende 225 tabletes de maconha na BR-050

Droga estava no porta malas do carro (foto: PMRv/Reprodução)

Três homens foram presos por tráfico de drogas durante operação de fiscalização na noite dessa terça-feira (25/10) na altura do km 48 da BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista de um carro tentou fugir ao perceber uma operação de fiscalização na rodovia.

Mesmo assim, o veículo foi cercado. Após vistoria, policiais encontraram no porta malas 225 tabletes de maconha e 32 pacotes de haxixe.

De acordo com os três homens que estavam dentro do carro, a droga seria levada para a cidade de Prata, no Triângulo Mineiro.

Os três suspeitos foram presos e a droga entregue na delegacia. O carro foi apreendido.