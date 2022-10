Polícia apreende mais de R$ 5 milhões em drogas escondidas em caminhão

A polícia calcula que a apreensão tenha causado um prejuízo de mais de R$ 5 milhões ao tráfico de drogas (foto: PMRv/Reprodução)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu mais de R$ 5 milhões em drogas durante patrulhamento no km 32, da MG-255, em Frutal, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (20/10).

De acordo com a polícia, a droga estava escondida em um caminhão carregado de gesso acartonado.

Cinco toneladas e 640 quilos de maconha foram encontradas em compartimentos secretos dentro dos paletes de gesso.

Segundo o motorista, a droga saiu da cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, com destino a Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O condutor do caminhão, de 40 anos, foi preso e levado para a delegacia de Frutal.

A polícia calcula que a apreensão tenha causado um prejuízo de mais de R$ 5 milhões ao tráfico de drogas.