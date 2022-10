'Me chamou de drogado': homem mata vizinho a facadas e se entrega à polícia

Momentos depois do crime, o suspeito procurou a PM de Planura e confessou ter matado o colega (foto: PMMG/Divulgação) Um homem de 46 anos procurou a Polícia Militar (PM) de Planura, no Triângulo Mineiro, no início da madrugada desta quinta-feira (20/10) e confessou que assassinou o vizinho, de 43, com golpes de canivete. O crime aconteceu na casa da vítima, no bairro Vila Paiva.

Segundo informações do registro do 69º Batalhão de Polícia Militar (PM), o suspeito contou que o crime aconteceu após eles consumirem bebidas alcoólicas em bares da cidade.

Ainda conforme relato do suspeito à PM de Planura, pouco antes do crime, o colega o convidou para dormir na casa dele, onde continuaram a ingerir bebidas alcoólicas.

Em determinado momento, o suspeito disse que a vítima teria se referido a ele como “drogado”, dando início a uma luta corporal.

Durante a briga, o suspeito disse que a vítima cortou o dedo dele com um facão e que foi depois disso que ele a perfurou por diversas vezes com um canivete.

O suposto facão não foi encontrado pela PM. Já o canivete foi recolhido pela perícia técnica da PCMG e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.

Relatos de testemunhas

Segundo relato de uma vizinha da vítima à PM, após o crime, o suspeito foi até a janela de sua casa, e disse que tinha matado o colega e que iria se apresentar à polícia.

Uma outra testemunha contou aos militares que no momento do suposto homicídio ouviu gritos de pedido de socorro, mas que tudo foi tão rápido que não foi possível acionar a PM.



No registro policial ainda consta que no local do crime não há câmeras de segurança.