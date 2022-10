PRF apreende cerca de R$ 1,5 milhão em aparelhos de TV na BR-116

PRF apreende carga no valor de 1,5 milhão em televisores (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação) Na noite desse domingo (23/10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio da Polícia Militar (PMMG), apreendeu uma carga de aparelhos eletroeletrônicos no valor de aproximadamente R$ 1,5 milhão na BR-116, em Divisa Alegre, Região Norte do estado.

Segundo a PRF, condutores de dois caminhões estacionaram os veículos em um pátio de um posto de combustíveis assim que visualizaram as viaturas da Polícia Rodoviária Federal e da PMMG.









Além da carga roubada, as equipes descobriram que os caminhões eram clonados e possuíam sinais de identificação adulterados. Um deles, modelo VW 24280, tinha um registro de roubo na cidade de São Gonçalo do Abaeté, Região Noroeste de Minas, e o outro, modelo VW 17190, com queixa de furto registrada em Nova Redenção, na Bahia.





Tanto a carga quanto os veículos apreendidos foram colocados à disposição da Delegacia Regional de Polícia Civil em Pedra Azul, na Região do Vale do Rio do Jequitinhonha, para providências, segundo a PRF.